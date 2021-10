5 feux détruisent plus de 7 ha dans l'Orne ... dans le Calvados 5 ha détruits près de Orbec

Pas moins de 5 feux de champs ou de chaume hier dans l?orne... et pas moins de 7 hectares partis en fumée, à Bellou en Houlme... Glos la Ferrière... Heugon... Ecouché... Soligny la Trappe, et Occagne .....



Dans le calvados, près de Orbec, un feu de 4 ha de récolte et 1 ha de sous bois, détruits.....plusieurs riverains d?habitations menacées par les flammes évacués... tout le monde à pu rentrer chez soi, hier soir, sur les coups de 20h !

