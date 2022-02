Le Mesnil-Esnard. Normandie : ils s'introduisent dans la cantine du lycée pour voler des biscuits

Il est un peu plus de 5h du matin, jeudi 23 février 2017, lorsque les policiers sont appelés suite à une intrusion dans le groupe scolaire de la Providence, au Mesnil-Esnard (Seine-Maritime).

Ils jettent les paquets de gâteaux en voyant la police arriver

Lorsqu'ils arrivent sur place, ils repèrent en effet quatre jeunes hommes qui, en les voyant arriver, jettent par terre ce qu'ils tiennent dans les mains. L'objet de leur crime? Des paquets de biscuits, qu'ils avouent avoir dérobés dans la cantine du lycée.

Pour commettre leur larcin, les quatre garçons, dont trois sont mineurs et le plus vieux est âgé de 18 ans, ont escaladé la barrière de l'établissement et pénétré dans la cantine, fermée à cette heure-ci.

Pris sur le fait, ils ont été remis par la police à leurs parents.

