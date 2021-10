Art Sonic: The Wankin' Noddles sur Normandie FM

Jour J-2 pour la 15ème édition du festival Art Sonic, à Briouze. C?est vendredi et samedi soir, avec Normandie FM !

C?est le plus gros festival dans l?Orne, avec une tendance « rock », avec 10.000 festivaliers attendus, et 20 artistes sur les 2 jours. Parmi eux :

Vendredi : Sepultura, Danakil, La Ruda, Eiffel, ?

Samedi : Olivia Ruiz, Le Bal des Enragés, Babylon Circus, The Wankin? Noodles ?

Jean-Sylvain, guitariste des Wankin Noodles, était ce soir au micro de Thierry Valoi:

écoutez-le ci-dessus!



Art Sonic à Briouze : davantage d?infos et locations sur 3w.festival-artsonic.com

