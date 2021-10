Foot, championnat d'Europe des moins de 19 ans : la France bat l'Autriche 5 à 0 à Flers... les bleuets sont qualifiés pour la demi-finale.... ligue 2. match amical, Laval fait un nul 3 partout face à

Ces bleus là mouillent le maillot ! .... l?équipe de France des moins de 19 ans, a battu hier soir l?Autriche 5 à 0 devant près de 5 000 spectateurs, stade du Hazé à Flers.... après leur victoire, 4 à 1 face au pays bas, dimanche dernier, ces jeunes bleus sont qualifiés pour les demi-finales de ce championnat d?Europe des moins de 19 ans...

Les autres matchs : l?Espagne bat le Portugal 2 à 1 ... et les pays bas l?angletterre 1 à 0 ... l?Italie et la Croatie ont fait un nul 0 partout ....



Prochain match des français, samedi, face à l?Angleterre .....



Les bleuets qui accueillent aujourd?hui 18 jeunes de 7 à 10 ans pour une séance d?entrainement à Caen .....



Les matchs de préparation avant le championnat de ligue 2 de foot, qui reprendra le 06 aout... hier soir, Laval est allé faire un nul 3 partout en Bretagne face à Vannes....



Basket... le calendrier de la pro A a été publié ce soir par la ligue nationale de basket ball... reprise du championnat le 9 oct... Le Mans recevra le Havre pour le premier match de saison qui s?achèvera le 10 mai... la semaine des as se déroulera à pau du 10 au 13 février

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire