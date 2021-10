Complément d'enquête pour une affaire de séquestration sur un jeune flérien de 20 ans

L?affaire est renvoyée à l?instruction .... un homme, âgé de 20 ans, a été séquestré, et drogué, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, et laissé à l?abandon, pour mort, près d?une voie ferrée à Flers... les auteurs présumés des faits, 3 hommes de 21, 22 et 38 ans, et une femme de 20 ans, reconnaissent les faits...L?un des tortionnaires, le plus jeune du quatuor, ce serait fait tirer dessus par la victime.... Présentés hier devant la justice, l?affaire est renvoyée pour complément d?enquête ....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire