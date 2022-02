Rouen. Pressé de rentrer, l'assureur oublie le Code de la route et finit au tribunal

Coincé dans le trafic de fin de journée dans les rues de Rouen (Seine-Maritime), mardi 12 avril 2016, un conducteur s'impatiente. Mardi 21 février 2017, il devait répondre de plusieurs infractions au Code de la route devant le tribunal de Rouen.

Énervé, il klaxonne et double sans prendre garde

L'homme, qui exerce le métier d'assureur, rentrait chez lui en voiture. Agacé par le trafic, ce dernier klaxonne trois fois et dépasse la voiture devant lui "en faisant criser les pneus ". Il continue son chemin, commettant plusieurs infractions au Code de la route: stop grillé, refus de priorité… La police, en voiture banalisée, observe la scène, le suit et lui demande de s'arrêter. Ce dernier refuse d'obtempérer une première fois et continue la route jusqu'à son domicile.

L'homme avait peur des conséquences

"À aucun moment je n'ai vu de signes de la police, explique le prévenu. J'ai paniqué, je suis assureur et je m'attends à des représailles." Ce dernier avait déjà été arrêté en 2003 pour alcool au volant. Le procureur propose une amende et un retrait de permis. Une décision partiellement suivie. L'homme est finalement condamné à 90 jours-amende à 15€ mais conserve son permis.

