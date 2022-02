Canteleu. Présidentielle : Gagner "ensemble comme des frères", David Cormand (EELV)

C'est une semaine décisive pour la gauche. Les candidats Benoit Hamon (Parti socialiste), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) et Yannick Jadot (Europe écologie les Verts) doivent décider de s'unir, ou non, en vue de l'élection présidentielle.

"Nous faire gagner en 2017"

David Cormand, élu de Canteleu (Seine-Maritime) et Secrétaire national d'Europe écologie les Verts (EELV), était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest lundi 20 février à 8h. "L'alternative qu'on a, c'est soit on perd séparément comme des idiots, soit on gagne ensemble comme des frères", assure l'élu normand. "Notre détermination est pleine et entière à discuter avec l'ensemble de ces forces progressistes afin de nous faire gagner en 2017", poursuit-il.

Écoutez-le :

David Cormand, Secrétaire national EELV Impossible de lire le son.

Les militants EELV doivent notamment d'ici à la fin de la semaine être consultés. "La question est simple et transparente. Il y aura sur la table une éventuelle plateforme de majorité que nous aurons travaillée ensemble. Ceux qui ont participé à la primaire de l'écologie il y a quelques mois pourront voter par Internet en répondant oui ou non."