Caen. FOOTBALL (Ligue 1, match en retard) : Le SM Caen s'arrache et se donne de l'air face à Nancy (1-0) 

CAEN – NANCY : 1-0

Le film du match :

8 : Retour de corner, le ballon revient dans le pieds de Santini qui manque de vivacité et butte sur Chernik.

24 : Longue touche de Guilbert qui trouve Rodelin pour un raid vers la surface de réparation et un petit extérieur du pied pour battre Chernik et ouvrir le score.

Caen : 1- Nancy : 0

31 : Déboulé de Guilbert en pleine surface de réparation mais Chernik le met en échec. Dans la continuité Yahia place une tête piquée claque le cuir.

45 : Reprise de volée de Puyo en sortie de surface mais Vercoutre parade parfaitement.

Mi-temps : Caen : 1- Nancy : 0

72 : Centre de Seube pour Santini qui reprend de la tête, juste à côté.

74 : Passe tendue de Pedretti qui trouve Badila pour une reprise de Badila, Vercoutre parade.

79 : Déboulé plein champ de Rodelin qui s'infiltre entre Diagne et Maouassa et se fait accrocher. M. Rainville donne un second avertissement à Maouassa synonyme d'exclusion. Sur le coup franc, Rodelin est tout proche de battre Chernik.

Score final : Caen 1- Nancy : 0

Le fait du match : 45e, la parade de Vercoutre

Chahuté par les supporters samedi soir, Rémi Vercoutre a répondu sur le pré hier. Motivé, le portier normand a été décisif à plusieurs reprises, notamment à la 45e minute quand sur une volée acrobatique de Puyo, il s'est envolé pour sortir une claquette essentielle et éviter aux siens de rentrer à la pause à 1-1. Décisif, au final.

L'homme du match : Benoît Pedretti (Nancy)

Si les Caennais méritaient tous, dans l'envie, d'être homme du match, c'est la qualité technique exceptionnelle de Benoît Pedretti qu'il convient de mettre en avant tant la plaque tournante nancéenne a illuminé le jeu des siens. Il aurait même pu être décisif si Koura n'avait pas gâché son service millimétré.

Fiche technique :

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M. Rainville, Spectateurs : 14760

Avertissements : Caen : Delaplace (66), Guilbert (68), Seube (73), Nancy : Pedretti (3e), Guidileye (43), Maoussa (50, 78)

Exclusion : Maouassa (79) pour Nancy

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Bessat, Yahia, DaSilva, Adeoti, Delaplace, Féret (cap), Malbranque (Seube 44), Rodelin, Santini (N'Gassaki 86), entr : Patrice Garande

NANCY : Chernik, Badila, Diagne, Cuffaut, Maouassa, Cetout, Guidileye (Dia 70), Puyo, Pedretti, Robic, Mandanne, entr : Pablo Correa

BUTS : Caen : Rodelin (24)

