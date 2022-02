Caen. Sport électronique : à Caen, ils se préparent pour des compétitions

Le jeu vidéo n'est pas uniquement un passe-temps. Il peut aussi se pratiquer en compétition. Et comme pour toute échéance sportive, l'esport requiert de la préparation, de l'entraînement. "Nous nous sommes lancés sur l'agglomération de Caen en 2010 pour faire connaître notre discipline au grand public, et nous voulons désormais nous tourner vers la préparation aux différentes compétitions", explique Lazare Thorel, le président de l'Association d'esport caennaise.

L'affaire est tellement sérieuse que les dirigeants ont confié, en partie, le développement de leur structure à cinq élèves de l'IAE Caen, une école d'administration des entreprises. "L'objectif lors de cette soirée de lancement du mardi 21 février (18h30), c'est de faire découvrir cette discipline à des partenaires", expose Paul Marie, étudiant à l'IAE et membre du projet tutoré en charge du développement de l'association composé actuellement de 38 membres.

Lazare Thorel aime à rappeler qu'il s'agit d'un club à part entière :

Autrement dit, outre la pratique en loisir, l'objectif est de former des joueurs suffisamment bons pour briller dans des compétitions nationales ou internationales de jeux vidéo, à l'image de la dernière League of Legends. Les adhérents s'exercent également sur Fifa, Counter-Strike, Overwatch, Rocket League et Hearthstone.

Pratique. Soirée de lancement au 19 rue Claude Bloch à Caen, à l'IAE, mardi 21 février de 18h à 20h.

