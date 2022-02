Rouen. Ivre, il frappe son ex-femme et sa fille de 11 ans près de Rouen

Dans la soirée du 27 janvier 2017 à Darnétal (Seine-Maritime), la police reçoit l'appel d'une petite fille de 11 ans, indiquant que son père est en train de frapper sa mère. Lorsqu'ils arrivent au domicile de la famille, les policiers entendent d'abord des cris, puis découvrent la mère, le visage en sang, ainsi que ses trois enfants en pleurs dans le salon.

Il frappe la mère et la fille au visage

Dans la soirée, le prévenu s'est rendu, alcoolisé, au domicile de son ex-femme. Cette dernière aurait reçu des coups sur le visage, et sa fille un coup de poing. Mais le lendemain, l'ex-femme du prévenu ne veut plus déposer plainte.

L'homme, âgé de 33 ans, a déjà été condamné pour violences conjugales en 2009 et 2010. Il justifie sa visite chez son ex-femme en expliquant avoir "eu des échos que des gens venaient squatter là-bas le soir, je voulais vérifier". Pour ce dernier, la dispute aurait ensuite dégénéré: "je la pousse, elle me gifle, je lui mets plusieurs gifles".

Cependant il insiste sur le fait qu'il n'a pas frappé sa fille. Le procureur propose deux ans et demi de prison ferme et un an avec sursis. Le tribunal le condamne à deux ans de prison, une peine assortie de 16 mois de sursis avec obligation de soins et interdiction d'entrer en contact avec la victime.

