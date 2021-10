Une centrale photovoltaïque à Durcet, entre Flers et Briouze, en projet

Bientôt une centrale photovoltaïque à Durcet, entre Flers et Briouze?

« Initiatives et Energies Locales », une société spécialisée dans l'étude, l'installation et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables souhaite y implanter une centrale solaire, sur un terrain de 6ha classé en zone constructible.

Mais aucun projet de construction n'a jamais abouti car ce terrain n'offre aucune façade visible sur l'axe routier.

IEL porte un projet similaire à Livré-la-Touche, en Mayenne, sur un ancien terrain d'enfouissement de 6ha. L'équipement devrait être opérationnel début 2012.

