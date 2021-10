Pas d'accord sur le prix du lait au 3ème trimestre... les syndicats agricoles appelent à des actions

Le ton monte une nouvelle fois dans les campagnes....

Les producteurs de lait menacent de lancer de nouvelles actions contre

les industriels, après l'échec de négociations sur le prix du lait à appliquer au troisième trimestre..... La filière a échoué à s'entendre jeudi sur les prix entre le 1er juillet et le 30 septembre. Les éleveurs laitiers sont appelés par les syndicats FDSEA et Jeunes agriculteurs à aller rencontrer les directeurs des laiteries, pour un dialogue avant, des actions qui pourraient être plus musclées !

