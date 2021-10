14 chevaux en divagation provoquent plusieurs accidents faisaient 4 blessés à la Cochère dans l'Orne, dans la nuit de samedi à dimanche

14 chevaux se sont échappés de leur parc dans la nuit de samedi à dimanche, à Nonant le Pin? Trois d? entre eux ont été percutés par deux véhicules sur la RD 926 au niveau de la Cochère?. 4 personnes et un bébé blessés, dont une grièvement, elle a été évacuée vers le chu de Caen ? Deux autres voitures ont été percutées à leur tour par les chevaux en divagation, dont une voiture de gendarmerie, appelée sur les lieux? pas de blessé dans ce deuxième accident?. Des sapeurs pompiers et des gendarmes, d?Argentan, Gacé, Vimoutiers, ont été mobilisés pour retrouver les équidés? Certains avaient vagabondés jusqu?à Chambois ? vers 1 heure du matin tous les chevaux avaient pu être récupérés et remis dans leur enclos .....

