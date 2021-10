Critérium cycliste de Lisieux ce soir, deux jours après l'arrivée du Tour de France.... Foot, demi-finales du championnat d'europe des moins de 19 ans, France / Croatie à Caen... Espagne / Angleterre

Cyclisme :

Le 1er critérium « d?après Tour de France » est traditionnellement disputé à Lisieux, et ce sera la 29ème édition, ce soir avec :

Jérôme Pineau, Anthony Charteau, Sylvain Chavanel, Christophe Riblon, Amaël Moinard, et bien sûr : l?alençonnais Anthony Geslin, qui sera aussi dimanche au départ de la polynormande, organisée par Daniel Mangeas, le speaker du Tour, dans sa commune de St Martin de Landelle, dans le sud-Manche.

?ce soir au Critérium de Lisieux : contre la Montre des coureurs Pro à 19h30, et départ du critérium à 20h30, pour 2 heures de course.



Les ½ finales du championnat d?Europe de football des moins de 19 ans à suivre aujourd?hui...

la France a déjà gagné face aux Pays Bas et à l?Autriche ? et a fait match nul face à l?Angleterre .

Ce soir à 19h au stade d?Ornano à Caen, les bleuets affronteront la Croatie?

L?autre ½ finale sera jouée à 16h, à St Lo : l?Espagne affrontera l?Angleterre.

La finale sera disputée vendredi soir à Caen



?et des petits chanceux ? 24 jeunes des quartiers défavorisés de Caen ont été sélectionnés pour participer à la cérémonie protocolaire du match de la France, demain soir, alors que leurs familles ont été invitées en tribune.



Le défenseur brésilien, du Mans FC, Joao Paulo, n?a pas accepté que son salaire soit divisé par deux... Echec des négociations ! ... Le club doit faire des économies.... Le contrat entre les deux parties est résilié... Le joueur pourrait retrouver un club au Brésil ....

