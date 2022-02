Caen. Pour Caen-Nancy, Malherbe doit faire sans Karamoh, et bien d'autres

Bien qu'ayant pour l'instant conservé 19 joueurs pour n'en aligner que 18 sur la feuille de match contre Nancy (Meurthe-et-Moselle), mardi 21 février 2017, le coach du Stade Malherbe Caen (Calvados), Patrice Garande est malheureusement bien aidé par les nombreuses blessures au sein de son effectif, pour composer son groupe. Aux forfaits d'Hervé Bazile et de Jean-Victor Makengo, touchés en première mi-temps contre Lille, samedi 18 février, il doit faire avec celui de Yann Karamoh qui a terminé la rencontre face aux Nordistes, en grande délicatesse.

Pour des raisons familiales, Le défenseur Emmanuel Imorou ne sera lui non plus, pas de la partie, tout comme le milieu Ismaël Diomandé qui se remet d'une blessure à l'épaule. Pape Sané récupère, lui, d'un pépin à un pied et Mouhamadou Dabo n'est pas encore apte pour la compétition.

Patrice Garande a appelé en renfort le jeune Exaucé Ngassaki, 20 ans, appelé en équipe première pour la première fois de sa carrière.

Le groupe caennais pour défier Nancy

Gardiens: Vercoutre, Dreyer

Défenseurs: Adéoti, Alhadhur, Bessat, Ben Youssef, Genevois, Da Silva, Guilbert, Yahia

Milieux: Delaplace, Féret, Leborgne, Malbranque, Seube

Attaquants: Ngakassi, Louis, Rodelin, Santini

