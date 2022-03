Caen. Football (Ligue 1) : des supporters sceptiques sur l'effectif du SM Caen

Après une journée et demie de repos, les joueurs du Stade Malherbe Caen (Calvados) étaient de retour à l'entraînement lundi 14 août 2017. Avec deux défaites en deux journées, le SMC fait partie des six équipes de Ligue 1 à ne pas avoir pris le moindre point. Cela faisait 12 ans que les Caennais n'avaient plus perdu leurs deux premiers matchs en championnat.

Au-delà des statistiques, Caen inquiète par le volume de son effectif, comme l'expliquent plusieurs supporters croisés cet après-midi autour du terrain d'entraînement :

Des supporters au sujet de l'effectif du Stade Malherbe Impossible de lire le son.

Du mieux face aux Verts

La grande majorité des personnes croisées a cependant reconnu que le contenu du match fourni face à Saint-Etienne (0-1), samedi 12 août 2017, était meilleur que ce qui avait été proposé à Montpellier.

Le Stade Malherbe a rendez-vous à Lille dimanche 20 août (18h), pour la troisième journée de Ligue 1.