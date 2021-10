Soleil et nuages aujourd'hui... avantage au soleil cet après midi ... T° de 14 à 24°

Météo France relevait ce matin.... 14° à Flers et L?Aigle, 13°8 à Argentan, 13°5 à Alençon, et 12°8 à Mortagne.



Après les passages nuageux de ce petit matin, les éclaircies gagnent du terrain par le nord !



le temps devient de plus en plus lumineux au fil de la matinée. Mais avec la hausse des températures, le ciel se charge de sympathiques cumulus qui laissent, dans l'ensemble, une bonne place au soleil cet après-midi.



les températures affichent des valeurs de saison, mais pas plus : de 22 à 24 degrés cet après midi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire