Igit, artiste présent au Tendance Live

Chanteur et guitariste originaire du Val d'Oise, Igit fait ses premières armes sur scène, et dans la rue où il distille ses compositions et des reprises à dominante blues. Accompagné par ses musiciens Antoine, Hugo et Paul, il parcourt la France et publie ses premiers titres.



C'est grâce à son passage dans la saison 3 de l'émission The Voice, sur TF1 en 2014 que le chanteur commence à se faire connaître. L'un des jurés est sous le charme de sa voix rauque, et celui-ci n'est autre que Garou.



Igit continue en 2015 de peaufiner sa voix et son style et sort à l'été été 2016 un premier album dans lequel il invite Catherine Deneuve pour un duo que les fans apprécient !