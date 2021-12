Temps gris et orageux pour ce lundi... T° de 15 à 26°

Météo France relevait ce lundi matin, 16°5 à Alençon, 15°9 à Argentan, 15°1 à L?Aigle, 16°0 à Mortagne.



Une dégradation orageuse active en provenance des Pays de Loire aborde nos régions ce matin pour une bonne partie de la journée. Le risque d'avoir une bonne ondée est déjà bien présent ce matin mais c'est surtout cet d'après-midi et ce soirée que l'activité orageuse s'intensifiera le plus.

Le tonnerre se fera surtout entendre en début-milieu d'après-midi de la Plaine d'Alençon au Perche, puis sur l'ensemble de l'Orne en fin de journée et en soirée.

De la grêle et de fortes rafales de vent ne sont pas alors à exclure et les hauteurs d'eau recueillies seront localement importantes, jusqu'à 20 à 30 mm en cas de violent orage.

Le vent de nord-est est faible à modéré, sauf rafale d'orage.

Les températures s'élèvent entre 23 degrés sur Flers et 26 degrés sur Préaux-du-Perche.



Ce soir et cette nuit :

Le risque de fortes ondées orageuses se maintiennent jusqu'en début de nuit puis progressivement l'activité orageuse s'atténue. Quelques ondées locales se produisent sous un ciel chargé et dans un air doux : températures minimales de 15 à 17 degrés.

Le vent modéré de nord-est en soirée tourne à l'est puis au sud en cours de nuit.

