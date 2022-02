Normandie : vos prévisions de circulation pour le week-end

La circulation sur les routes de Normandie pourrait s'avérer compliquée par endroits, samedi 18 et dimanche 19 février 2017. C'est en effet un week-end de chassé-croisé par excellence : la zone C achève ses vacances quand la zone B (celle de la Normandie) les poursuit et que la zone A est en repos ce soir, vendredi 17 février 2017.

Orange samedi dans le sens des départs

Dans notre région, Bison Futé voit orange dans le sens des départs pour la journée du samedi 18 février et vert dans le sens des retours.

Dimanche 19 février 2017, la circulation devrait en principe être fluide sur tous les axes de la région.

Vos conditions de circulation en Normandie, en temps réel, sont à suivre sur l'antenne de Tendance Ouest, toutes les demi-heures.

