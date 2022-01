Temps variable entre nuages, sans pluie, et de belles éclaircies... T° de 12 à 22°

Météo France relevait ce mercredi matin : 13°2 à Alençon, 13°9 à Argentan, 13°6 à Flers, 12°5 à L?Aigle, 13°2 à Mortagne.



C'est un temps plutôt variable qui domine sur nos régions tout au long de cette journée avec une succession de passages nuageux et d'éclaircies, parfois assez belles. Nous sommes à priori à l'abri des précipitations.

Les températures maximales sont de l'ordre de 20 à 22 degrés.

Le vent est orienté au Sud-Ouest, il est faible à modéré.



Ce soir et la nuit prochaine , peu de changement dans la situation météorologique avec un temps bien calme en soirée et cette nuit, avec un ciel toujours partagé entre bancs de nuages inoffensifs et éclaircies laissant briller quelques étoiles.

Les températures minimales sont voisines de 10 à 12 degrés.

Le vent est faible à modéré de Sud-Ouest à Ouest.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire