Après les pluies de la nuit : brève acalmie avec des éclaircies, avant le retour de nouvelles averses de pluies en fin d'après midi ... T° de 13 à 20°

Les T° sont douces en ce vendredi matin... 12°7 à Flers, 13°9 à L?Aigle, 14°2 à Argentan et à Mortagne, 14°7 à Alençon.



Les fortes pluies orageuses qui ont touché toutes nos régions cette nuit ont donné des hauteurs d'eau de 20 à 25 mm, voire 28 mm sur Argentan.

Ces dernières pluies évacuent l'est de nos régions en ce début de matinée puis nous retrouvons une brève période d'accalmie à la mi-journée avec quelques éclaircies. Mais ce répit sera de courte durée .... un temps très instable et changeant reviendra cet après midi avec des averses de pluies, parfois fortes, elles pourront encore s?accompagner de quelques coups de tonnerre, notamment sur l?est ....



Les températures restent assez fraîches : maximales de 17 à 20 degrés.



Et la tendance de notre week-end ?

Un temps chaotique.... nuages avec de rares averses et le développement d?éclaircies pour demain.... dimanche, un temps variable entre nuages et soleil.... les T° évolueront de 10 à 19° ....

