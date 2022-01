Alternance entre nuages et éclaircies ce lundi : T° de 7 à 20°

Météo France relevait ce lundi matin, 6°8 à Flers, 7°0 à Argentan, 7°8 à L?Aigle, 8°5 à Alençon, 8°9 à Mortagne.



La matinée débute dans la fraîcheur avec par endroits des brumes ou des bancs de brouillard. Ensuite en journée, on retrouve un temps le plus souvent nuageux avec des éclaircies. Les températures sont toujours inférieures au normales de saison ; les maximales ne dépassent pas 17 à 20 degrés du nord au sud de l'Orne. Le vent est faible de secteur nord-ouest.



Ce soir, et la nuit prochaine : Le ciel s'éclaircit partout en soirée et c'est une nuit calme, bien dégagée et bien étoilée qui prévaut. En deuxième partie de nuit, on retrouve un peu partout des formations de brume ou de brouillard dans un air rafraîchi ; les minimales s'abaissent vers 6 à 7 degrés au lever du jour.

