Cherbourg. [VIDEO] Bernard Cazeneuve fait ses adieux : standing ovation à l'Assemblée Nationale

C'est non sans émotion que Bernard Cazeneuve a fait ses adieux mercredi 15 février 2017 aux députés, lors d'une allocution à l'Assemblée Nationale, à l'occasion de sa dernière séance de questions au gouvernement.

L'ancien député-maire de Cherbourg (Manche), devenu Premier ministre, confirme ne pas être candidats aux élections législatives de juin 2017. Après 20 ans dans l'hémicycle, il ne devrait donc pas retourner à l'Assemblée, à moins d'intégrer le prochain gouvernement qu'aura désigné le futur président de la République.

"J'ai toujours essayé de faire au mieux"

"Je remercie l'ensemble des députés de tous les bancs pour la qualité du travail accompli, a lancé Bernard Cazeneuve, j'ai toujours essayé de faire au mieux mais chacun sait que face à la rudesse des choses et des défis, quand on essaie de faire au mieux on n'est jamais sûr de bien faire".

L'élu a également confié son "immense fierté" d'avoir été aux côtés des députés pendant ces années, de 1997 à 2002 et depuis 2007. Une grande partie de l'hémicycle s'est brièvement levée pour le remercier.

La joute parlementaire a vite repris le dessus, puisque le député suivant, Jean-Charles Taugourdeau (LR), a ensuite évoqué "le triste bilan des méfaits du quinquennat"...

[VIDÉO] - Les adieux de Bernard Cazeneuve à l'Assemblée Nationale :

