3 jeunes ornais grièvement blessés dans un accident à St-Hilaire de Briouze...

Un accident a fait 3 blessés graves, 3 jeunes de 18 et 19 ans... à St Hilaire de Briouze... au lieu dit les Auges... Dimanche soir, vers 17h00....le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule utilitaire en pleine ligne droite avant de percuter un arbre... le passager arrière, plus grièvement blessé a été héliporté vers le CHU de Caen , les deux autres ont été évacués vers le centre hospitalier de Flers .



Et un accident mortel, samedi en fin de matinée, sur la route entre Thury Harcourt et Caen? un motard âgé de 53 ans est décédé après avoir doublé un véhicule? le pilote est venu percuter violemment le rail de sécurité?.l?homme est décédé sur les lieux de l?accident.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire