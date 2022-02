Caen. Orange Normandie veut plus de femmes chez ses techniciens d'intervention

Orange combat les préjugés sur le terrain. Jusqu'au 17 mars 2017, les candidatures sont ouvertes pour postuler à une formation en alternance, avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, pour devenir technicien d'intervention chez Orange. Huit places sont disponibles et elles sont uniquement réservées aux femmes.

La discrimination positive trouve une application concrète. "Avec seulement 160 femmes sur les 1 213 techniciens d'intervention salariés dans ses effectifs en Normandie, Orange veut améliorer la mixité de ses effectifs", explique Marc Maouche, délégué régional Orange en Normandie. L'occasion de combattre aussi les idées reçues.

"Pas que pour les hommes"

Ce dispositif de formation a été lancé pour la première en juin 2016, avec huit bénéficiaires. Dans la première promotion, sur le site de Caen, une ancienne étudiante en kinésithérapie, Marion, 31 ans, et une ancienne serveuse, Isis, 27 ans, semblent ravies de leur choix, malgré les nombreuses connaissances techniques à acquérir.

"C'est vrai qu'au début il faut enregistrer beaucoup de choses pour connaître le réseau, mais ça me plaît énormément", explique la seconde. "Je ne pense pas que ce soit un métier que pour les hommes, et ce qui compte c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait", complète sa camarade. Elles passeront leurs examens en mai, avec l'espoir d'être embauchées dans la foulée par Orange.

Dans les cinq départements normands

La prochaine formation démarrera en avril prochain dans les locaux de l'Afpa à Saint-Etienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. Les postes en entreprise sont répartis sur les cinq départements normands à Saint-Lô (Manche), Caen et Lisieux (Calvados), Alençon (Orne), Dieppe et le Havre (Seine-Maritime) et Evreux (Eure).

Pratique. Les candidatures sont à adresser à : poe@globalknowledge.fr

