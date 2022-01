Petit-Quevilly. Ivre et sans permis, il tente de s'enfuir par une fenêtre à Rouen

Sur les coups de 3h du matin, une patrouille de la police se trouve rue Pablo Neruda, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime). L'équipage croise un véhicule qui cale à leur niveau. Soudain, le conducteur descend de sa voiture et prend la fuite à pied. Les policiers se lancent à sa poursuite, le rattrapent et l'interpellent.

L'homme sent l'alcool et tient des propos incohérents. De plus, il refuse de donner son identité. De retour près du véhicule, les policiers se rendent compte que celui-ci est endommagé en plusieurs points et qu'un de ses pneus est crevé. C'est alors que des témoins se manifestent et expliquent avoir vu depuis leur balcon le conducteur percuter des véhicules stationnés pendant de longues minutes.

Il tente de s'enfuir par la fenêtre de l'hôpital

Blessé au visage pendant son interpellation, l'homme est conduit à l'hôpital Saint-Julien pour y recevoir des soins. Démenotté à la demande des médecins pour lui faire des points de suture, l'individu en profite pour tenter de s'échapper par une fenêtre de l'établissement. Repris de justesse, il est menotté à nouveau et ramené à l'hôtel de police.

Entre temps, le personnel soignant est parvenu à obtenir son identité. Le jeune homme de 22 ans, habitant à Petit-Quevilly, souffle dans l'éthylomètre à un taux délictuel. Après recherche, les policiers se rendent également compte qu'il n'a pas de permis de conduire. Il a été placé en dégrisement et devait être entendu dans la matinée pour conduite en état d'ivresse, défaut de permis de conduire et dégradation de véhicules.

