Caen. Salon des loisirs créatifs et de l'artisanat : une première au Molay-Littry

Le retour aux loisirs créatifs et au "do it yourself" a le vent en poupe depuis plusieurs années. Olivier Delaunay a décidé d'y consacrer un salon durant tout un weekend, les 18 et 19 février. Une grande première.

Que pourra-t-on trouver dans ce salon ?

Bijoux, boutons, maroquinerie, gravure sur verres, tapissière, gomme magique, tissus, peinture, des matières premières pour la création, sacs, chapeaux, peluche, poupées, laines, broderie... Pas de "Made in china" ! Toutes les créations sont faites maison.

Les artisans sont-ils de la région ?

Les artisans, oui sauf deux qui viennent de la Sarthe. Environ 30 exposants seront présents ! Nous attendons le plus grand nombre de visiteurs possible.

Où le salon se déroute-t-il ?



Le salon se déroule au Molay-Littry à la salle des fêtes. L'entrée est gratuite.

Le salon se déroule le weekend du samedi 18 au dimanche 19 février 2017 de 9 à 18 heures. Restauration possible sur place.

