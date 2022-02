Villers-sur-Mer. Modélisme : les passionnés ont rendez-vous à Villers-sur-mer

Les "Rendez-vous du modélisme" se présentent comme un moment pluridisciplinaire : maquettes variées de trains, bateaux, voitures ou encore dioramas sont en effet exposés chaque année.

Des maquettes et de nombreuses animations

Pour l'édition 2017, pas moins de 16 exposants seront présents. Plusieurs associations et clubs présenteront sur leur stand réalisations et maquettes et de nombreuses animations viendront rythmer le weekend : simulateurs de conduites d'avions ou de voitures de course, conduites de maquettes de train ou de bateau... De quoi faire retomber en enfance les quelques 3 500 visiteurs annuels !

Samedi 18 et dimanche 19 février au Villare de 10 à 18 heures. Villers-sur-mer. Entrée libre et gratuite. Tél. 02 31 14 51 65

