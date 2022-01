Victoire importante pour la lutte au classement en cette fin de saison régulière. Mardi 14 février 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se sont en effet imposés sur leur glace de l'Ile Lacroix face aux Ducs de Dijon sur le score de 6-2.

Début de match idéal

Le premier tiers est à l'avantage des Jaunes et Noirs qui inscrivent deux buts par l'intermédiaire du jeune défenseur Aurélien Dorey, qui s'offre un doublé et donne deux buts d'avance à son équipe à la fin du premier tiers 2-0.

Une avance qui sera encore augmentée dès le début du 2ème tiers avec un troisième but signé Adam Miller 3-0. les Dijonnais reviendront cinq minutes plus tard dans la partie grâce à une réduction du score de Spencer Edwards avant que Florian Chakiachvili ne redonne trois buts d'avance. À la fin du 2ème tiers, les Dragons mènent 4-1.

Scénario identique dans le 3ème tiers, Marc-André Thinel inscrit un 5ème but avant que les Ducs ne reviennent à 5-2 grâce à Johan Andersson. C'est finalement Jordann Perret qui clôturera la rencontre avec un 6ème et dernier but qui scelle la victoire normande.

Une semaine déterminante

Cette victoire permet surtout aux Dragons de lancer idéalement une semaine déterminante pour leur fin de saison. Le vendredi 17 février 2017, les Rouennais entament leur sprint final pour la qualification aux play-off de la Ligue Magnus. Si les Jaunes et Noirs sont très bien placés pour se qualifier, il reste à savoir dans quelle position et contre quel adversaire ils entameraient les matches à gros enjeux.

Surtout, les Normands retrouvent dès ce dimanche 19 février 2017 la glace de l'AccorHotel Arena de Paris. Ils y défieront les Brûleurs de Loups de Grenoble en finale de la Coupe de France pour un remake de la finale de l'an dernier. Un match qui deviendrait historique en cas de victoire des protégés de Fabrice Lhenry, qui deviendraient les premiers à remporter la compétition trois fois de suite.

