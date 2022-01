Retour des nuages ce mercredi après midi après une matinée plutôt ensoleillée... T° de 7 à 23°

Météo France a relevé ce mercredi matin, 7° à L?Aigle, 8° à Flers, 9° à Argentan, 10° à Alençon et à Mortagne...



Le ciel restera variable en matinée, soleil et nuages alterneront, puis, progressivement Les nuages deviennent plus nombreux cet après midi pour devenir menaçants en fin de journée.

Les températures maximales sont en légère hausse par rapport à hier : elles évolueront entre 20 et 23 degrés cet après-midi.

