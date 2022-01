Une opération internationale de guerre des mines va se dérouler en Manche du mardi 14 février au 23 février 2017. Pendant 9 jours, des navires de guerre de l'OTAN vont détruire les munitions des deux dernières guerres qui tapissent les fonds marins.

Cinq nations participent à cette mission, baptisée Historical Ordnance Disposal (HOD): l'Estonie, la Norvège, la Belgique, les Pays Bas et le Royaume Uni. Ce type de mission est réalisé chaque année en Manche et Mer du Nord, pour neutraliser obus, bombes ou mines de fond.

Escale à Cherbourg

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, par l'intermédiaire de son Centre des opérations maritimes (COM) à Cherbourg, a déterminé les zones de travail et assurera le lien avec les autres acteurs de la mer, en particulier les pêcheurs. Il donnera son feu vert avant chaque neutralisation.

La force est en escale à Cherbourg du 13 au 16 février 2017. Un briefing général de l'opération sera opéré à cette occasion par le COM au profit de l'état-major de la force navale.

