Alençon. Santé: l'entreprise d'Alençon " AZ Network " au salon BHI en Floride

Nawras Georgi, thésard au laboratoire de traitement du signal et de l'image à Rennes (Ille et Vilaine), travaille avec l'entreprise AZ Network à Alençon (Orne). Il présentera son travail de recherche cette fin de semaine à la convention BHI (International conference on biomedical and health informatics) qui réunit du 16 au 19 février 2017 à Orlando (Floride), des spécialistes de la santé venus du monde entier.

Des débouchés à l'export ?

C'est l'occasion pour les participants de présenter leurs travaux de recherche et les innovations sur lesquels ils travaillent. AZ Network a été invité par l'IEEE: un institut professionnel de plus de 400.000 membres, pour présenter "Silver Home". Ce concept, imaginé dans l'Orne, permet de compulser et traiter sur un seul logiciel, les données fournies par Bluetooth ou Wi-fi, par de multiples capteurs, initialement pas conçus pour travailler ensemble. Cela permet par exemple de suivre l'état de santé d'une personne âgée à son domicile. Toutes les données enregistrées sont stockées confidentiellement par Az Network:

Bien sûr, avec cette présence en Floride, l'entreprise alençonnaise AZ Network espère ouvrir son projet "Silver Home" à de nouveaux débouchés internationaux.

