Feder rejoint la programmation de Papillons de Nuit

Il nous a fait danser toute l'année 2016 sur son tube "Goodbye" : le DJ Feder rejoint la programmation de l'édition 2017 du festival Papillons de Nuit.

Après avoir déjà totalisé 15 millions de vues sur Youtube pour ce morceau et signé dans la même agence de tournée que David Guetta et Daft Punk, le jeune niçois devrait sortir un premier album dans les prochains mois. Son dernier hit, Lordly a été aussi choisi comme hymne pour le dernier Mondial de handball qui s'est déroulé en France, et notamment à Rouen.

Feder se produira vendredi 3 juin 2017 sur la scène de Papillons de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuves (Manche). Infos et réservations sur le site internet du festival. La programmation complète sera annoncée le 7 mars.

