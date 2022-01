Temps estival : soleil et ciel dégagé parsemé de quelques nuages élevés inoffensifs...T° de 13 à 27° !

Météo France a relevé ce vendredi matin... 13°6 à Argentan et à L?Aigle, 13°8 à Alençon, et 16°9 à Mortagne.



De petites brumes ou bancs de brouillards localisés sont présents en ce petit matin...

Cette grisaille disparaît rapidement et le soleil va largement briller parmi quelques nuages élevés... un vendredi estival, avec des T° de 26 à 27° !



La tendance pour ce week-end... samedi : le ciel encombré de nuages bas deviendra orageux l?après midi... dimanche, après quelques bruines matinales le soleil reviendra progressivement l?après midi.... les T° samedi de 16 à 24°... elles ne dépasseront plus les 19° dimanche

