1 an de prison avec sursis requis pour un exploitant agricole après le dècès de son ouvrier écrasé par une moissonneuse batteuse

un an de prison avec sursis et 5 000 euros requis hier au tribunal d?Alençon à l?encontre d? un exploitant agricole jugé pour homicide involontaire et violation des obligations de sécurité... en juillet 2010, à St Hilaire le Châtel, un ouvrier agricole de 36 ans avait été écrasé par une moissonneuse batteuse lourde de 10 tonnes alors qu?il procédait à une intervention mécanique sous l?engin... le cric de levage avait cédé sous le poids de la machine, mal équilibrée.... le tribunal a mis son jugement en délibéré au 15 septembre...

