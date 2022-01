Alors que le musée Victor Hugo est encore en travaux, la maison Vacquerie de Villequier (Seine-Maritime) ouvre exceptionnellement ses portes samedi 18 et dimanche 19 février 2017 pour accueillir un festival littéraire.

L'événement est organisé sous l'égide de Marie-Jean Mazurier, directrice du musée. "Chaque année, je recense les publications littéraires et documentaires relatives à Victor Hugo mais aussi les oeuvres de fictions dans lesquelles il apparaît avec pour but de rassembler des auteurs inspirés par ce personnage", confie-t-elle.

Une oeuvre qui s'adresse à tous

"Son oeuvre n'est pas destinée qu'aux spécialistes. Ce sont des rencontres conviviales où tous les genres se côtoient: les écrits universitaires, la bande dessinée, les publications jeunesse et les oeuvres de fiction. Nous voulons offrir la sélection la plus large possible et présenter d'autres modes de création qui prouvent qu'Hugo reste un sujet d'inspiration actuel".

C'est ainsi que le scénariste normand de bande dessinée Fred Duval se réapproprie Hugo avec sa série Steampunk Hauteville House, du nom de la demeure de Victor Hugo pendant son exil à Guernesey.

Hugo vu sous un nouvel angle

"Nous faisons aussi la promotion de romans moins classiques, permettant d'appréhender sous un autre angle l'oeuvre d'Hugo. Il est par exemple l'un des personnages d'Olivier Dutaillis dans Une aventure monumentale, parue chez Albin Michel". L'auteur, qui s'inspire de faits réels, y évoque l'émergence de la notion du patrimoine et la création des monuments historiques.

Victor Hugo est également abordé sous l'angle de l'intime grâce à l'oeuvre de Gérard Pouchain exhumant des échanges épistolaires inédits de l'auteur et de sa maîtresse, révélant son sens de l'autodérision dans un ouvrage sur ses caricatures.

Rencontres avec les auteurs

Certains des auteurs conviés sont des spécialistes de Victor Hugo. "Chantal Brière avait déjà participé à nos rencontres en présentant un roman dont Hugo est le personnage principal. Elle y évoquait la période d'exil dans les îles anglo-normandes, raconte la directrice du musée. À cette occasion, elle avait rencontré l'éditeur Bulles de savon avec qui elle a collaboré depuis pour une biographie d'Hugo destinée aux jeunes lecteurs."

Ces rencontres s'articulent autour de tables rondes où les auteurs présentent leur travail et qui donnent lieu à des échanges riches: une véritable émulation.

Des correspondances partout en France

Et la maison Vacquerie n'est pas seule dans cette entreprise. Parmi ces partenaires, la librairie de Caudebec La déviation propose à la vente ce week-end les publications des auteurs invités. Le musée accueille aussi ses homologues des musées Hugo de Paris et Besançon. "Il s'agit bien sûr d'établir des correspondances, d'élargir nos horizons. Tous ces musées sont complémentaires et publient chaque année de nouveaux ouvrages relatifs à l'auteur.

Nous avons aussi la chance d'accueillir un spectacle qui a été joué pour la première fois au musée Hugo de Paris, inspiré par le récit du voyage de l'été 1843 et qui s'achève sur la mort tragique de sa fille à Villequier. Nous faisons ainsi le lien avec notre musée."

Pratique. Samedi 18 et dimanche 19 février de 14h30 à 18h. Spectacle théâtral samedi à 19h. Maison Vacquerie à Villequier. Gratuit. Réservation obligatoire pour le spectacle 02 35 15 69 11

A LIRE AUSSI.

Michel Déon, romancier du bonheur perdu

Normandie : Guillaume le Conquérant, une Histoire de bulles

Littérature: une rentrée d'hiver marquée par de grands retours