Comme chaque année depuis trois ans, l'association Mer amitié organise des portes ouvertes pour découvrir sa flotte. Dimanche 19 février 2017, les deux voiliers amarrés au port de plaisance de Rouen (Seine-Maritime) pour leur hivernage seront accessibles au public.

Courtes excursions ou longues croisières

"C'est l'occasion de présenter notre association, explique David Vaudry, chef de bord en charge du programme de navigation de l'association. En haute saison, nos bateaux sont amarrés au Havre et partent en mer très fréquemment pour des excursions vers Ouistreham, Courseules, Fécamp, Deauville ou pour des croisières d'une semaine vers les îles anglo-normandes. L'association accueille à la fois des navigateurs aguerris et des débutants pour des week-ends découverte."

Des marins de tous les niveaux

Grâce à ces portes ouvertes, dix nouveaux adhérents ont rejoint l'association l'année passée. "Pour ceux qui partent en week-end découverte, deux jours d'excursion pour 80 euros, des cours de navigations sont offerts tous les lundis dans nos locaux rue Jeanne d'Arc à Rouen.

Mais pour les plus aguerris, l'association propose aussi de plus longues croisières. Nos bateaux sont parfaitement équipés pour la haute mer. Le First est un bateau léger, on fait parfois des régates avec celui-ci. Il peut accueillir un équipage de six personnes. Le Dufour est lui beaucoup plus confortable. Il partira pour une croisière Le Havre-Marseille, de mai à septembre prochain, une croisière jalonnée de nombreuses étapes."

Monter à bord

En attendant les prochaines croisières, les bateaux prennent leur quartier d'hiver à Rouen pour l'entretien. C'est donc au port de plaisance que le public sera accueilli par le chef de bord pour visiter ces voiliers et découvrir à la capitainerie les objectifs de cette association.

Pratique. Dimanche 19 février de 10 à 16h. Port de plaisance de Rouen. Gratuit. www.mer-amitie.com

