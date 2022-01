Elections municipales partielles à Banvou ce dimanche... 461 électeurs inscrits... 302 votants... 8 candidats en lice... pour deux sièges vacants après le décès du maire, Martine Guérin en juin dernier et la démission de Philippe Chauvain, un mois plus tôt... pas de majorité absolue pour les deux candidats de la liste de la majorité actuelle arrivés en tête ... un second tour sera donc nécessaire dimanche prochain .....

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire