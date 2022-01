Saint-Germain-le-Vasson. Calvados. Surendetté il vole des chèques à son père âgé

De janvier à mai 2015, un quinquagénaire s'est servi sur le compte bancaire de son père âgé de 82 ans en dérobant et falsifiant sept de ses chèques. Jeudi 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) l'a jugé pour abus de confiance, vols et usages de chèques contrefaits.

Cela ne semblait pas le déranger

C'est la soeur du prévenu qui soupçonne son frère et déclenche une enquête. Le prévenu, âgé de 43 ans, ayant perdu son emploi, est en bute à de graves difficultés financières. Il est retourné vivre chez son père. Acculé par les créanciers, il se "servait" dans le chéquier du vieil homme en fonction de leurs demandes. Au total 13 400 euros seront ainsi détournés. "Ça a duré plusieurs mois, et ça ne semblait pas le déranger" tente-t-il de se justifier. Ce à quoi le président lui rétorque : "Vous vivez chez votre père, ce n'est pas pour lui voler son bien !"

Avertissement solennel

"Je me suis tourné vers un rachat global de tous mes crédits et je me suis fais avoir. Depuis, un dossier de surendettement a été mis en place par la Banque de France et j'ai retrouvé du travail." La procureure estime qu'il vaut mieux opter pour un sursis simple que pour une amende. "Cela lui permettra d'indemniser la victime car la dette n'est pas négligeable. Qu'il le prenne comme un avertissement solennel."

Il écope donc de 2 mois de prison avec sursis.

