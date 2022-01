Ciel nuageux avec quelques éclaircies ce mercredi... T° de 12 à 19° ce mercredi...

Météo France a relevé ce mercredi matin une collection de 12°...à L?Aigle, Mortagne au Perche, Flers et Argentan... 12°7° à Alençon ...



Après les pluies de la nuit, on conserve un ciel nuageux toute la journée. Les cumulus présents sont surmontés d'un voile de nuages d'altitude plus ou moins épais.. Pas de pluie notable de prévue ; au plus une très faible ondée reste possible ce matin sur les reliefs du Bocage et du Pays d'Auge et un soleil en pointillé. Les températures sont en baisse avec des maximales de 17 à 19 °

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire