Hors Normandie. Vos pronostics hippiques gratuits pour le Tiercé-Quarté-Quinté de ce Samedi 11 Février à Vincennes

Dans la 4ème course à Vincennes, Apollinaire vous conseil de jouer :



L'As, Beau Gamin

Le 6, Ustie Haufor

Le 14, Orient Horse

Le 3, Azari Boko

Le 10, Sauveur

Le 9, Vulcain de Vandel

Le 12, Vacate Money

Et le 4, Akido



Départ à 15h15.

Hier Apollinaire a trouvé le Tiercé, le Quarté, et le Quinté dans le désordre.