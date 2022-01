L'essentiel du sport régional du week-end du 11 septembre

Football

En Ligue 1, pour la 5ème journée :

Caen reçoit Toulouse. Coup d?envoi demain à 19h à d?Ornano.

Le Téfécé est 3ème du classement ; les bas normands sont 10ème.



6ème journée de Ligue 2, vendredi soir :

Avec le Déplacement de Laval à Metz. Coup d?envoi, à 20h au stade Saint Symphorien.

Le Mans FC va à la Beaujoire, affronter Nantes ? coup d?envoi à 20h20.



Cfa2 ? samedi à 18h :

Flers reçoit Vannes au stade Duhazé.

Après 3 journées : les ornais sont 6èmes.

Les morbihannais se trainent à l?avant dernière place du championnat.



Seconde journée en Division d?Honneur

Déplacement d?Alençon dans le nord Cotentin, à Equeurdreville. Coup d?envoi dimanche à 15h.

Demain, toujours en DH, Vire reçoit : Bayeux. Coup d?envoi à 18h.



Basket

Pro A

Le Mans participe ce week-end au trophée des Pays de la Loire, à Sablé sur Sarthe.

Vendredi à 20h30 : le MSB affrontera Hyères-Toulon.



Sports mécaniques :

A Alençon : 2ème édition du Supercross, moto-cross en semi-nocturne, samedi de 13h à minuit, sur le terrain près du Parc des Expositions.

Avec cette année un grand show « free style » moto? et l?entrée est gratuite.



Le 18ème Enduro de Bellou en Houlme, dimanche : finale du championnat de Normandie d'enduro, avec 350 pilotes inscrits, un circuit de 80 km ? et 3 spéciales chronométrées.



Dimanche, c?est aussi le Moto cross et Side-car cross « à l?ancienne », à Javron les Chapelles, dans le Nord Mayenne.

Les épreuves débuteront dès 9h, avec plus de 200 pilotes attendus



L?Asa des Ducs organise le « Fol Car de Normandie », dimanche toute la journée, sur le Circuit des Ducs, à Essay.



Course à pied :

La 32ème édition de la course en relais, par équipe de 3, à Condé / Sarthe, dimanche.

Départ à 15h : chacun des 3 équipiers doit parcourir le circuit, long de 6km.



Cyclisme :

Le 1er chrono « Condé/Noireau ? Col de Berjou » : dimanche ? un contre la montre individuel sur 11kms. L?épreuve est ouverte à tous : cycliste du dimanche, comme professionnel ; 150 coureurs attendus ; départ toutes les minutes, à partir de 14h30.



Les courses hippiques :

- à Argentan, dimanche : réunion PMU au trot, avec 8 courses au programme, à partir de 13h30.

- courses également ce week-end, sur l?hippodrome de Moulins la Marche.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire