Caen. Calvados : il insulte et crache sur des policiers

Sébastien Desmarest, avec 21 mentions dans son casier judiciaire, est un habitué du tribunal. Il totalise cinq condamnations pour outrages à agent et rébellion. Jeudi 9 février 2017, une fois encore, il injurie trois policiers. Ce qui lui a valu une comparution devant le tribunal de grande instance de Caen (calvados) vendredi 10 février 2017.

Injures et crachats

Ce soir-là, à 20h, une femme apeurée appelle la police car son compagnon, rencontré récemment, se montre très agressif. L'homme sent fortement l'alcool et profère des propos incohérents. Dans le véhicule de police, il abreuve les trois agents de propos outranciers et n'hésite pas à cracher au visage de l'un d'eux.

Vodka depuis le matin

Le prévenu ayant déjà connu mandats de dépôt et incarcérations, admet une consommation excessive et régulière d'alcool. "J'avais commencé à boire de la vodka et de la bière à 10h du matin. Alors, quand je suis bourré, je démarre vite..." Il affirme ne se souvenir de rien mais reconnaît: "Si je l'ai dit, je l'ai dit."

Le procureur se demande pourquoi le prévenu a une telle aversion envers les forces de l'ordre: "Il ne supporte pas la vue d'un uniforme. Il réitère toujours le même comportement, sans aucun effort d'amélioration. Il s'affiche comme alcoolique et violent. On dirait que la prison est une occupation pour lui." Une peine ferme est requise.

Quelqu'un de très poli quand il est sobre

Au regard de son casier judiciaire, l'avocat de la défense s'interroge sur l'efficacité, dans son cas, de l'incarcération. " Dès lors qu'il est dégrisé, tout va bien, c'est même un homme extrêmement poli. Une peine avec sursis serait adaptée assortie de sérieux soins et d'un suivi de longue durée."

Après délibération, Sébastien Desmarest est condamné à quatre mois de prison ferme et placé sous mandat de dépôt. Il devra verser 300€ de préjudice moral à deux des agents et 600€ à celui victime de crachats. S'y ajoute 500€ de frais de justice.

