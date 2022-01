Souvenir douloureux : il y a 10 ans Moulinex déposait son bilan... et des milliers de salariés se retrouvaient sans emploi

Il y a tout juste 10 ans : Moulinex déposait le bilan.

L?inimaginable pour les milliers d?employés d?une entreprise qu?ils pensaient immortelle. Mais le monde avait évolué.

Les 30 glorieuses était terminées depuis longtemps, mais le paternalisme du patron fondateur, Jean Mantelet ? régnait toujours, comme au bon vieux temps.

Certes, dès 1993, c?était la fermeture de l?usine Moulinex de Domfront .. suivie en 1996 par celles d?Argentan et de Mamers, sous la direction de Pierre Blayau arrivé seulement quelques mois plus tôt ? sur fond de « guerre des chefs » au sein du groupe d?électroménager.

L?impensable se produit le 7 septembre 2001 : Moulinex dépose le bilan au tribunal de Nanterre. 15 jours plus tard, le groupe est liquidé. Fermetures des sites de Caen, de Falaise, et du site où tout à commencé : à Alençon où 1100 employés se retrouvent sans emploi. C?est alors le lancement de l?aussi médiatique qu?inefficace plan « 1000 emplois en 1000 jours ».

10 ans après, toutes les procédures entamées en justice par les salariés, ne sont pas encore terminés.

