Saint-Lô. Salon des étalons chevaux et poney de sport à Saint-Lô

Le Pôle Hippique de Saint-Lô et le Stud-book Selle Français en partenariat avec l'ASEP (Association Syndicale des Etalonniers Privés) et l'ONP (Organisation Normandie Poneys) organisent le Salon des étalons chevaux et poneys de Sport les samedi 18 et dimanche 19 février 2017 dans le Hall du Pôle Hippique de Saint Lô.