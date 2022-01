Caen. Calvados : il relève un scooter tombé et est accusé de recel

Mardi 22 novembre 2016, Stéphane Lecot, âgé de 36 ans, est contrôlé sur un scooter volé et détenteur de résine de cannabis. Il a dû s'en expliquer mercredi 8 février 2017 à l'audience du tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

Assis sur un scooter volé

Ce jour-là, à 23h, lors d'une ronde la police remarque un individu assis sur un scooter stationné sur un parking, qui, à leur vue s'enfuit en courant. Contrôlé, il laisse tomber un gant duquel s'échappe de la résine de cannabis. Quant au scooter il s'avère qu'il a été volé deux mois auparavant dans le garage d'une propriété privée. La victime l'ayant acheté neuf 4 000 euros et récupéré endommagé, réclame 2 600 euros de préjudice matériel et 1600 euros de préjudice moral.

Peines de détention dans le casier judiciaire

Le casier judiciaire du prévenu comporte 21 mentions, la plupart pour vols (en réunion, par effraction, par escalade...) et pour usage de stupéfiants. Au total plusieurs années d'incarcération avec au besoin, mandat de dépôt. Mais, cette fois-ci que ce soit lors de l'enquête ou a la barre, l'homme reconnaît pas les faits et s'en explique.

Il n'était pas assis sur le scooter

"Le scooter était sur le parking. Quand je suis passé, il est tombé à cause de fortes rafales de vent. Je l'ai ramassé mais je ne me suis jamais assis dessus. Après, pour la police, j'avais bu de la vodka et de la bière, je n'étais pas à l'aise. Quant à la résine de cannabis, ça devait bien faire trois mois qu'elle était dans ce gant. Je ne m'en souvenais même plus !" La procureure, qui rappelle l'addiction de l'individu aux stupéfiants et le fait qu'il soit un spécialiste des vols, requiert une peine ferme.

Relaxe sollicitée

L'avocate de la défense affirme que, là où ils se tenaient, les agents ne pouvaient voir si son client était sur le cyclomoteur ou non. " Malheureusement il était sur ce parking, la faute à pas de chance. Il s'est enfui, certes, l'alcool ne rend pas intelligent. C'est quelqu'un qui fait des efforts pour s'en sortir. Je sollicite la relaxe en ce qui concerne le délit de recel."

Stéphane Lecot écope néanmoins de 10 mois de prison dont 5 mois ferme toutefois aménageables assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et d'une obligation de soins et de travail. Il devra en outre verser à la victime 2 600 euros de préjudice matériel et 300 euros de préjudice moral. " Près de 3 000 euros pour avoir relevé un scooter ! s'exclame-t-il, dans ces conditions je ne relève plus rien ! Même si c'est une personne qui tombe devant moi !" La présidente lui rétorque que dans ce cas ce sera un délit de non-assistance à personne en danger.

