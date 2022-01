Fillon: les interrogations autour de la société de conseil

- Une société créée légalement

La société 2F Conseil, avec François Fillon à sa tête, a été créée par ce dernier le 7 juin 2012, juste avant que débute son mandat de député de Paris le 20 juin 2012. Le code électoral "interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat", ce qui signifie que M. Fillon a exercé chez 2F Conseil "en toute légalité", aux termes de ce texte.

- Les clients connus

Lors de sa conférence de presse tenue lundi, M. Fillon a cité quelques-uns des clients qu'il a conseillés, dont "l'assureur Axa, la société Fimalac et la banque Oddo". Les deux premières sociétés ont été, ou sont, dirigées par des proches de M. Fillon: Henri de Castries, ancien PDG d'Axa, a affiché son soutien au candidat de la droite à la présidentielle, tandis que Marc Ladreit de Lacharrière, patron de Fimalac, détient la Revue des deux mondes, où Mme Fillon a été salariée. Quant à Philippe Oddo, Libération signalait jeudi qu'il avait recruté en septembre 2015 un ancien membre du cabinet de M. Fillon, Arnaud Barthélémy, également ancien consul de France à Hong Kong.

"J'ai fait partie du conseil de surveillance du cabinet Ricol et Lasteyrie, puis j'y ai exercé en tant que senior advisor", a également déclaré le candidat de la droite. René Ricol est l'ancien commissaire général à l'investissement (2010-12), nommé du temps où M. Fillon était à Matignon.

- Les sommes touchées

Selon Le Canard enchaîné, la société 2F Conseil aurait permis à M. Fillon de toucher 757.000 euros de salaire net depuis son départ de Matignon. Le Monde a évoqué un chiffre d'affaires cumulé de 1,015 million d'euros pour 2F Conseil, précisant que "la quasi-totalité des profits de la société sont reversés sur le compte courant de M. Fillon".

Le candidat n'a donné aucune indication sur les sommes perçues auprès des clients cités.

Selon BFM Business, M. Fillon a reçu une rémunération de 200.000 euros pour ses missions auprès d'Axa de mi-2012 à mi-2014.

M. Ricol, un des fondateurs du cabinet Ricol et Lasteyrie qui conseille les grands groupes du CAC 40, a indiqué à Mediapart et au Monde que M. Fillon touchait entre 40.000 et 60.000 euros par an.

- Des soupçons de clientèle russe

Compte tenu de ses bons rapports avec le président russe Vladimir Poutine, M. Fillon a été questionné à de multiples reprises sur l'existence de clients russes pour sa société.

"La liste de mes clients ne comprend aucune entreprise russe ni aucun organisme de ce pays", a assuré M. Fillon lors de sa conférence de presse lundi. Et "toutes les conférences que j'ai données en Russie l'ont été à titre gratuit", a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI.

Une "erreur", mais des faits "légaux": la conférence de presse de Fillon

Bayrou accuse Fillon d'être "sous l'influence des puissances d'argent", "prendra ses responsabilités"

"Penelopegate": ce que l'on sait sur l'enquête qui plombe la campagne de Fillon

Pénélope Fillon rémunérée comme attachée parlementaire, selon le Canard

Penelope Fillon: l'ex-directeur de La Revue des Deux Mondes entendu