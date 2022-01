100 motards en colère à Alençon, 300 au Mans, jusqu'à 1 500 à Caen, contre les mesures répressives du gouvernement en matière de sécurité routière....

Plein gaz.. Les motards en colère contre les mesures répressives du gouvernement en matière de sécurité routière ont été nombreux à manifester dans la région samedi? ils étaient une centaine à avoir fait la route entre la sous-préfecture d?Argentan et la préfecture d?Alençon? Ils sont venus déposer une pétition avec près d?un millier de signatures ? la Fédération des Motards en Colère ne veut pas que l?on impose aux pilotes le port d?un gilet jaune?. Elle propose une baisse de la TVA par exemple pour l?achat d?équipements de sécurité comme les blousons ou les casques... Pas question non plus d?agrandir les plaques d?immatriculation?. A Caen, 1 500 motards rassemblés, 300 au Mans...

