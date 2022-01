Après une matinée fraîche, 4° à Argentan... le soleil s'impose dans un ciel bleu et dégagé...T° maxi 20 /22°

T° fraîches ce jeudi matin... 4°1 à Argentan, 4°4 à Flers, 5°4 à Alençon, 5°6 à L?Aigle, 9° à Mortagne.



Débutant dans une grande fraîcheur, le temps est le plus souvent bien dégagé et rares sont les endroits où de la grisaille brumeuse est présente. Le soleil brille généreusement et sans guère d'opposition tout au long de cette journée qui s'annonce radieuse. Les températures maximales sont normales pour la saison 20 / 22 degrés cet après midi

